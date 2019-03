Plus c'est dovish.. plus c'est bullish Envoyer par e-mail :

Les Gafa accomplissent un parcours de qualité sur les récentes semaines. L’actualité se veut chargée pour Apple qui vient de présenter ses prochains services financiers et ses contenus vidéo. La marque à la pomme bataille avec Microsoft pour la place de numéro un mondial, en termes de capitalisation. Les deux compagnies avoisinent les 900 milliards de dollars. Sur les cinq dernières séances, ce sont les semi-conducteurs qui reprennent le chemin de la hausse, à l’image d'AMD qui prend 12% et de Micron Technology (+5.3%).



Graphiquement, en données journalières, les cours connaissent un peu d’hésitation après le pic des 7500 points. Une forte séance de baisse a ramené les prix sur 7280 points, zone où le consensus acheteur a repris son hégémonie.

Les cours évoluent largement au-dessus des moyennes mobiles, ce qui confirme la tendance de fond positive.

Il faudrait un passage en clôture sous la référence des 20 jours pour commencer à trouver une fragilité dans la configuration actuelle. A contrario, un retour haussier sur 7500 points parait envisageable.

Patrick Rejaunier Suivre Patrick Rejaunier © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.