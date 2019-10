Résilience dans un contexte difficile Envoyer par e-mail :

Depuis une semaine, les principaux indices mondiaux ont dévissé, réagissant aux inquiétudes sur la croissance mondiale, après la publication de plusieurs statistiques décevantes. En revanche, les valeurs technologiques n'ont pas trop souffert, du fait de leur exposition industrielle moins marquée. Ainsi, le Nasdaq stagne mais ne faiblit pas (+0.53% depuis le 1er octobre). La société de télécommunication Charter Communication signe la plus forte hausse (+6%). De son côté, le titre Nvidia (5.9%) a été boosté par plusieurs notes d'analystes.

En revanche, le secteur des compagnies aériennes a été touché par la déclaration de Delta Airlines qui a annoncé que ses coûts (hors hydrocarbures) allaient être beaucoup plus élevés que prévu. En réaction, United Airlines et American Airlines ont cédé respectivement -3.4% et -3.6% sur la période. Graphiquement, en données journalières, l'indice demeure proche de ses moyennes mobiles et évolue depuis plusieurs mois dans un large trend situé entre 7415 points et 7917 points. Les oscillations devraient perdurer dans ce range et seule la cassure du support des 7415 points degraderait la configuration pour viser une cible inférieure à proximité des 7000 points, l'enjeu est donc de taille !

Alexis Colardelle © Zonebourse.com 2019

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.