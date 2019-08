Sous pression avec la Chine Envoyer par e-mail :

Depuis plusieurs séances, le niveau du Vix est monté sur 25 contre 14 tout au long de juillet. Sur les cinq derniers jours, les variations peuvent s’élever pour certains titres à plus de 15%, c’est le cas pour NetEase, AMD ou encore JD.COM.



Graphiquement, en donnés journalières, il y a une divergence entre les moyennes courtes qui se trouvent orientées à la baisse et les moyennes mobiles longues, toujours positives. Le blocage sous les 7740 points à deux reprises valide la pertinence de la zone. Il faudra une clôture au-delà de cette borne supérieure pour annihiler les risques majeurs de baisse. En revanche, sous cette résistance, l’objectif de retour vers 7300 demeure encore accessible.



