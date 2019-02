Un rythme de hausse intenable Envoyer par e-mail :

Sur les dernières séances, c’est Electronics Arts qui surprend le marché en faisant «un grand écart» graphique, puisque le titre de l’éditeur de jeux est passé de 80 à 110 USD en quelques séances. Après un profit warning, la société a annoncé le succès de son jeu free-to-play « Apex Legend », avec 10 millions d’utilisateurs enregistrés en quelques heures.



Techniquement, en données journalières, la poussée graphique se veut puissante et étirée, permettant au cours de distancer les moyennes mobiles. La plus courte (20 jours) se trouve fortement orientée à la hausse ce qui porte efficacement les prix. Malgré cet environnement positif, le rythme de hausse laisse à penser qu’une consolidation se mettra en place, proche des cours actuels. Cela permettra de revenir sur la zone des 6810 points, voire par extension les 6650 points, niveau de la moyenne mobile 100 séances.

L'indice des valeurs technologiques garde le cap de la hausse, alors que l'indécision sur le font commercial perdure. L'indice gagne plus de 20% depuis le plus bas du 26 décembre, soit un rythme intenable dans le temps. Les GAFA ont largement profité de ce mouvement de reprise en dupliquant pour la plupart ce parcours. En effet, Apple, Amazon imitent l'indice en se valorisant de 20%, alors que Facebook surperforme en accumulant plus de 30%.

