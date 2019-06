Une pause s'impose Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse du 27/06/2019 | 15:54





Néanmoins, parmis les composantes certaines établissent des parcours qualitatifs sur les 5 derniers jours, telles Western Digital (+13.5%), JD.COM (+5.1%) ou encore Electronics Arts (+5%).



Graphiquement, en données journalières, les cours sont revenus tester la zone des 7800/7850 points, plage de prix historique. Depuis, un léger retracement se met en place pour viser la moyenne mobile 50 jours à 7540 points, niveau qui pourrait remobiliser les acheteurs. Il faudrait une cassure des 7300 points pour revenir sur un biais plus neutre. A contrario une relance lors d'un contact sur les moyennés mobiles redonnerait l’espoir de retoucher le zénith historique des 7845 points mais sur la configuration actuelle, le potentiel parait limité.

A la veille d’un sommet du G20, les actions américaines entament un schéma de consolidation. Certes, les anticipations de baisse de taux ont largement dopé l’indice sur la dernière quinzaine mais les craintes d’un manque d’accord entre le Etats-Unis et la Chine pèsent sur les ultimes cotations.Néanmoins, parmis les composantes certaines établissent des parcours qualitatifs sur les 5 derniers jours, telles Western Digital (+13.5%), JD.COM (+5.1%) ou encore Electronics Arts (+5%).Graphiquement, en données journalières, les cours sont revenus tester la zone des 7800/7850 points, plage de prix historique. Depuis, un léger retracement se met en place pour viser la moyenne mobile 50 jours à 7540 points, niveau qui pourrait remobiliser les acheteurs. Il faudrait une cassure des 7300 points pour revenir sur un biais plus neutre. A contrario une relance lors d'un contact sur les moyennés mobiles redonnerait l’espoir de retoucher le zénith historique des 7845 points mais sur la configuration actuelle, le potentiel parait limité.

Patrick Rejaunier Suivre Patrick Rejaunier © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.