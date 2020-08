Cybersécurité : 10 champions de la croissance sur le Nasdaq

La cybersécurité est une thématique porteuse en bourse, puisqu'elle constitue une tendance de fond avec laquelle les autres entreprises doivent composer, qu'elles le veuillent ou non. Mais contrairement à ce que l'on pourrait penser, tout le secteur n'avance pas à la même vitesse (à vrai dire, certains représentants ont même tendance à reculer). Sur les 65 valeurs qui composent l'indice Cybersécurité de Zonebourse, 20 sont en territoire négatif en 2020 et 24 surperforment le Nasdaq 100 (qui a gagné 25% depuis le 1er janvier). Cela illustre l'importance d'être sélectif dans les choix.

Nous avons retenu dix dossiers en prenant pour critère principal la trajectoire de croissance et pour critère secondaire les révisions de bénéfices positives des derniers mois. Notez bien que nous n'avons pas appliqué de critère de valorisation à ces entreprises, qui affichent généralement des multiples indécents si vous être habitués à chercher des PER standards -mettons entre 10 et 20 fois - et même d'ailleurs si vous les tolérez jusque dans la zone des 30 fois. Il faut dire que plusieurs des titres qui suivent ont pris la pente ascendante en 2020, car le coronavirus a mis en lumière le rôle majeur de ces entreprises.

Pour autant, le parti-pris d'investissement est que ces sociétés sont exposées à des thématiques extrêmement porteuses qui leur garantiront une forte croissance pour plusieurs années, ce qui permettra d'aplatir les multiples.

Dans l'outil de sélection de valeurs de Zonebourse, voici les 10 "pépites" de la croissance cyber, dans l'ordre :

CrowdStrike : l'entreprise propose des solutions cloud de protection des terminaux, avec une offre innovante qui semble en mesure de gommer le principal défaut des acteurs du secteur : un taux de rotation important. Zscaler : avec un bond de 162% en 2020, l'action a déjà son fan-club. La société opère sur le très à la mode segment de la sécurité du cloud, en proposant aux entreprises des passerelles sécurisées entre leur environnement informatique et le nuage. Fastly : cf. ci dessus, le secteur de la sécurité internet et cloud est la star du début de l'année dans l'univers cyber. Le cours de Fastly a presque quadruplé cette année… Okta : le plus gros acteur indépendant du contrôle d'identité n'a pas démérité en bourse en 2020. Il affiche de belles perspectives de croissance, même si sa tâche n'est pas facile sur un marché où les concurrents s'appellent Microsoft, Dell, International Business Machines ou Oracle. Cloudflare : les analystes apprécient sa technologie de rupture et son modèle de base gratuit. Revers de la médaille, l'action a doublé depuis le début de l'année. Fortinet : cet acteur de la sécurité des réseaux (comme Palo Alto Networks) affiche de belles perspectives de croissance, mieux valorisées en 2020 par le marché que le reste de son secteur, mais moins que d'autres entreprises de la cybersécurité à la trajectoire stellaire. Le titre fait partie du portefeuille Investisseur USA de Zonebourse depuis juin 2019. Elastic : la solution d'analyse open source de la société néerlandaise cotée aux Etats-Unis permet à ses clients de chercher des informations ultra-rapidement au sein de leurs données à des fins de recherche, de suivi des performances ou de sécurité. Le titre a connu un parcours très honorable cette année, mais moins flamboyant que d'autres acteurs avec des profils de croissance pourtant inférieurs. Tenable : la société a été désignée numéro une mondiale de gestion de vulnérabilité des appareils, avec 27,6% de parts de marché selon IDC, devant Qualys et Rapid7. Varonis : la solution proposée par la société newyorkaise permet de détecter et corriger les menaces internes (coucou Twitter). Un positionnement original qui confère à l'entreprise une longueur d'avance, et laisse penser que sa croissance sera aussi dynamique que prévu dans les années à venir. Palo Alto Networks : l'entreprise est l'un des plus gros acteurs indépendants de la sécurité des réseaux. Son parcours 2020 est très décevant en bourse, loin derrière le reste du secteur, à cause d'objectifs manqués. Désormais, les anticipations semblent avoir été recalibrées et les perspectives sont intéressantes.

Si vous voulez en savoir plus sur la cybersécurité, consultez notre guide d'investissement sur la cybersécurité et notre liste thématique dédiée.