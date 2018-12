La vague vendeuse peut revenir à tout instant Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à moyen terme du 12/12/2018 | 16:06





Le parcours indiciel est rentré dans une phase technique de consolidation. A ce jour, 1/3 de la hausse depuis l’accélération de mi-2016 a été retracé, mouvement confirmé par trois mois de baisse sur les quatre derniers.



En données quotidiennes, les cours subissent la pression de l’ensemble des moyennes mobiles. La zone des 6900 points constitue à l’heure actuelle une zone de contestation du courant vendeur. Un rebond tente de se solidifier depuis cette zone mais les initiatives vendeuses peuvent revenir à tout instant et la prochaine cassure des 6900 points donnerait un signal très négatif, avec la visée d’une nouvelle cible baissière en direction des 6770 points.

La volatilité domine à nouveau les échanges sur les valeurs américaines. Cette caractéristique se remarque aussi sur les composantes du Nasdaq Composite. Les échanges en mode « bras de fer » entre les Etats-Unis et la Chine alimentent ce stress sur les marchés. Les secteurs les plus affectés dans l’indice large sur un mois glissant sont l’assurance et les établissements financiers alors que les télécoms font preuve de résilience (0.8%) dans une conjoncture teintée de doutes où l’indice a baissé de 2.3% pour la même période de référence.Le parcours indiciel est rentré dans une phase technique de consolidation. A ce jour, 1/3 de la hausse depuis l’accélération de mi-2016 a été retracé, mouvement confirmé par trois mois de baisse sur les quatre derniers.En données quotidiennes, les cours subissent la pression de l’ensemble des moyennes mobiles. La zone des 6900 points constitue à l’heure actuelle une zone de contestation du courant vendeur. Un rebond tente de se solidifier depuis cette zone mais les initiatives vendeuses peuvent revenir à tout instant et la prochaine cassure des 6900 points donnerait un signal très négatif, avec la visée d’une nouvelle cible baissière en direction des 6770 points.

Patrick Rejaunier Suivre Patrick Rejaunier © Zonebourse.com 2018 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.