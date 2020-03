Chine: entrée en vigueur de la loi sur les marchés financiers

Pékin (awp/afp) - La nouvelle loi chinoise sur les marchés financiers est entrée en vigueur dimanche, simplifiant la réglementation sur les introductions en Bourse et renforçant les sanctions en cas de délit d'initié.

Le texte, adopté fin 1999 par le parlement, constitue "un événement majeur dans la réforme des marchés de capitaux du pays", a salué l'agence Chine nouvelle.

Le nouveau système d'introduction en Bourse repose sur une simple procédure d'enregistrement et non plus sur l'approbation préalable de la Commission de régulation des marchés financiers (CSRC).

Les sociétés ne sont plus obligées de dégager des bénéfices pour demander à entrer en Bourse mais doivent fournir une information financière précise.

Les autorités chinoises ont pris récemment des initiatives pour attirer les cotations de grandes entreprises de technologie. En juillet, l'équivalent d'un Nasdaq chinois a été lancé à la Bourse de Shanghai avec une nouvelle plateforme destinée aux valeurs technologiques, le STAR Market.

C'est cette plateforme qui est chargée de l'enregistrement des demandes d'introduction en Bourse.

La loi amendée renforce également la protection des investisseurs minoritaires.

Elle impose aux sociétés d'améliorer la transparence et d'établir un mécanisme de résolution des conflits pour répondre aux plaintes d'actionnaires.

Les compagnies reconnues coupables de déclarations fausses ou trompeuses ou d'avoir soustrait des informations importantes à la connaissance des actionnaires encourent des amendes comprises entre 1 et 10 millions de yuans (de 130.000 à 1,3 million d'euros).

La loi renforce également les peines en matière de fraudes sur les marchés financiers et de délits d'initiés. Les individus reconnus coupables de délit d'initié se verront infliger une amende de deux à dix fois la valeur de leurs gains illicites.

Les intermédiaires ou les sociétés de services déclarées coupables d'avoir fourni de fausses informations durant une introduction en Bourse sont passibles d'amendes comprises entre 2 et 20 millions de yuans, contre 300.000 à 600.000 yuans actuellement.

La loi interdit également aux employés d'entreprises du secteur financier, travaillant pour les autorités de régulation comme pour les sociétés de courtage ou les marchés boursiers, de négocier des titres pour leur propre compte.

afp/rp