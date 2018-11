La Chine veut un accord sur le commerce, dit Trump

Le Nasdaq Composite est un indice qui, même si il est très suivi aux Etats-Unis, n’est pas exclusivement américain. Il est composé d’entreprises cotées sur le Nasdaq, acronyme de National Association of Securities Dealers Automated Quotations, regroupant des sociétés de divers types et en particulier de valeurs technologiques. L’indice a plus de 3000 composants, qui, pour en faire partie, doivent être cotés uniquement sur le NASDAQ.