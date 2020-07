Les indices chinois proches du krach (Mirabaud)

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Depuis le début de l’année, les indices chinois (CSI 300) sont les grands gagnants en progressant de plus de 16%, constate John Plassard, spécialiste en investissement chez Mirabaud. C'est tout simplement la plus forte hausse parmi les grands indices de la planète finance en battant le Nasdaq. Depuis son point bas de mars, l'indice a même repris plus de 20%. Ce mouvement a une nouvelle fois pris tous les investisseurs de cours et de plus en plus d’analystes craignent maintenant que le krach de 2015 se répète. Que faut-il en penser ?" Si on fait abstraction de la pandémie liée au coronavirus, il y a de très fortes probabilités que nous soyons en train de revivre un remake de ce qui s'est passé en 2015 ", explique John Plassard.L'aspect sanitaire complique toutefois les choses, car la progression des indices chinois reflète aussi une anticipation d'un redémarrage de l'économie chinoise et par extension de l'économie mondiale si on croit à un rebond en V.John Plassard n'adhère pas à ce scénario et émet un signal de prudence tactique sur la hausse parabolique que connaissent les marchés chinois depuis quelques jours.