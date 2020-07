Risque important de correction boursière au 2e semestre, selon Saxo Banque

La pandémie due au coronavirus a laissé des traces importantes sur les marchés financiers et pourrait encore entraîner une correction boursière au deuxième semestre, dit-on chez Saxo Banque.

Les marchés d'actions restent bien orientés mais des signes de tension apparaissent sur le marché obligataire, en particulier aux Etats-Unis, en raison d'inquiétudes sur les perspectives de l'économie américaine, écrit Christopher Dembik, responsable de la recherche macroéconomique pour la banque danoise, dans une note publiée vendredi.

"L'histoire nous enseigne que les investisseurs obligataires ont plus souvent raison que les investisseurs actions", écrit-il. "Dit autrement, le risque d'avoir une correction boursière au S2, potentiellement avant l'élection américaine (de novembre), est important, a fortiori si, comme nous l'anticipons, le scénario d'un rebond en V de l'économie ne se matérialise pas."

En Bourse, où seuls les indices américains sont repassés en territoire positif depuis le début de l'année, les tendances d'avant la crise se sont accentuées avec un repli massif des investisseurs sur les entreprises cotées en position de monopole ou de quasi-monopole, souligne-t-il avant d'insister sur le poids des géants de la technologie sur le Nasdaq.

"Au cours des derniers mois, nous avons assisté à une rotation vers les valeurs de croissance et les valeurs liées à la consommation qui sont généralement plus résistantes que les autres en période de récession", un phénomène particulièrement marquant aux Etats-Unis et dans les pays émergents, lit-on dans la note.

