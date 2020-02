Taux : la détente se poursuit, incertitude politique allemande

10/02/2020 | 19:30

Difficile de justifier la hausse des marché obligataires ce lundi par un retour de l'aversion au risque puisque c'est justement l'inverse qui se produit sur les actions, avec notamment un 4ème record absolu pour le Nasdaq en 5 séances (à 9.588Pts).



Les T-Bonds se détendent en effet de -3Pts de base à 1,547% alors que les indices US flirtent de nouveau avec leurs zéniths de jeudi dernier.



Qui a adopté la bonne vision de la conjoncture ?



Les avis divergent entre ceux qui pensent que l'action résolue de la PBOC devrait avoir compensé l'impact du coronavirus sur l'activité chinoise en février et mars et ceux qui redoutent que les effets de l'épidémie aient été sous-estimés, parce que Pékin ne diffuse pas de données fiables sur la situation réelle.



Si aucune donnée 'macro' d'importance n'était attendue aujourd'hui, les investisseurs ont tout de même découvert que le moral des investisseurs dans l'Eurozone a fortement chuté en janvier, de 7,6 vers 5,2.

Les taux longs en profitent pour se détendre avec -3,7Pts sur nos OAT à -0,171% (la BdF vise 0,3% de croissance au 1er trimestre en France) et -3,5Pts sur les Bunds à -0,417%.



A noter qu'en Allemagne, la dauphine d'Angela Merkel surnommée 'AKK' renonce à briguer la présidence de la CDU en juillet prochain alors que la 1ère ministre va prendre sa retraite à cette fonction: cela signifie qu'il pourrait ne plus y avoir de 'patron' à la tête du pays d'ici 6 mois, ou que des alliances contre-nature pourraient être nécessaires pour former une (fragile ?) coalition.

Quelle sera la ligne politique allemande d'ici l'été, c'est une grande incertitude qui se profile...



Assez paradoxalement, les BTP ne réagissent pas à la chute de l'activité industrielle de -1,3% au 4ème trimestre en Italie: ils restent quasi stables à 0,941% (-0,7Pt de base).



Au lendemain de législatives qui ont vu le parti pro-réunification de l'Irlande (Sinn Fein) sortir en tête du scrutin, le '10 ans' se détend de -2Pts vers -0,123% et talonner nos OAT (rappel: l'Irlande était en faillite en 2012 et les irlandais n'ont jamais connu de 'retour à la normale' en terme de niveau de vie).





