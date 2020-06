Taux : petit accès d'aversion au risque avant communiqué FED

10/06/2020 | 18:46

Une petite poussée (ténue) d'aversion au risque se dessine en anticipation du communiqué de la FED à l'issue de son FOMC: elle ne devrait pas faire 'd'annonces', maintenir un ton 'accommodant' mais sans en rajouter car les valorisations sur les marchés sont très tendues, avec de nouveaux records absolus sur le Nasdaq et les 'GAFAM'.



Par ailleurs, Steven Mnuchin, le secrétaire d'état au Trésor préconise la poursuite de l'envoi de chèques ('hélictopter money') directement aux ménages, plutôt que des mesures de soutien à tel ou tel secteur (Donald Trump penche de son côté sur de nouveaux cadeaux fiscaux aux PME/PMI).



Les T-Bonds se détendent de -4,7Pts vers 0,781% et s'éloigne de la zone un peu critique des 0,95% testée en fin de semaine dernière.



Du côté des statistiques US, les prix à la consommation aux Etats-Unis ont baissé de 0,1% en mai par rapport au mois précédent (en données brutes comme hors énergie et alimentation), là où les économistes prévoyaient en moyenne une stagnation de l'indice.



Par rapport à mai 2019, l'indice des prix a augmenté de 0,1% en données brutes et de 1,2% hors éléments volatils le mois dernier.



En Europe, l'aversion au risque se traduit par une dégradation des Bonos espagnols (+4Pts à 0,68%), des BTP italiens (+4,7Pts à 1,508%) tandis que les Bunds se détendent symétriquement de -2,5Pts vers -0,335%.



A mi-chemin entre le Nord et le Sud, nos OAT ne bougent absolument pas, à 0,073%.

Une détente aurait pu facilement s'expliquer : la production française chute de nouveau lourdement dans l'industrie manufacturière (−21,9% après −18,3% en mars), comme dans l'ensemble de l'industrie (−20,1% après −16,2% en mars), selon les données CVS-CJO de l'Insee.



L'institut de statistiques ajoute que par rapport à février, dernier mois avant le début du confinement, la production baisse ainsi de 36,2% dans l'industrie manufacturière et de 33,1% dans l'ensemble de l'industrie.

Bercy redoute la perte de 800.000 emplois cette année en France, un chiffre relativement cohérent avec les -1.000.000 (environ) anticipés par la BdF.



L'OCDE anticipe un 'recul' (le mot est faible) de l'activité de -11% à -14% en France cette année: ce serait une des plus fortes récession pour un pays développé sur la planète.





