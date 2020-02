TrackInsight: Performance négative pour les semi-conducteurs

Malgré des flux positifs avec +$24M de nouvelles parts créées via le marché primaire, les ETFs cherchant à répliquer les performances d’indices exposés au secteur des semi-conducteurs ont subi une forte correction lors de la session de marché de vendredi avec une performance journalière négative de -3,09%. Cela amène la performance cumulée du segment depuis le début de l’année à +2,28% après avoir atteint 6,80% mi-février. La propagation du coronavirus provoque une inquiétude certaine et des préoccupations liées à un ralentissement global de l’économie et pourrait causer un recul du secteur technologique. Le Nasdaq a connu sa pire performance depuis plus d’un mois lors de la session de vendredi. Bien que certains prévoient de fortes pressions sur le secteur technologique, les semi-conducteurs ont collecté +$472,81M depuis le début de l’année. Les investisseurs ont augmenté leur exposition au segment et semblent optimistes sur le potentiel haussier de celui-ci. En effet, certaines entreprises ont d’ores et déjà publié leurs résultats financiers avec ainsi, des données récentes et plus particulièrement une augmentation des ventes et des marges pour 2020 et 2021. 7 ETFs répliquant les performances de 6 indices sont inclus dans le segment pour un total d’actifs sous gestion s’élevant à $5,23Mds.

