L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 03H00 GMT (04/01)

USA: TOUJOURS PAS D'ISSUE AU "SHUTDOWN"

WASHINGTON - La fermeture partielle des administrations américaines se prolonge alors que le Congrès issu des élections de mi-mandat de novembre dernier siège depuis ce jeudi.

Les démocrates, désormais majoritaires à la Chambre des représentants, ont commencé leur travail en adoptant jeudi soir un plan de financement de l'administration en deux parties pour tenter de mettre fin au "shutdown", sans prévoir le financement du mur voulu par Trump.

Mais le chef de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, a assuré que le Sénat n'accepterait aucune proposition qui ne serait pas acceptée par Donald Trump et la Maison blanche a fait planer la menace d'un veto.

Le président américain réclame du Congrès les moyens de financer la construction d'un mur entre les Etats-Unis et le Mexique. Il a prévenu mercredi que le "shutdown" pourrait durer "un certain temps" encore.

L'impasse budgétaire dure depuis 13 jours.

NANCY PELOSI RETROUVE LA PRÉSIDENCE DE LA CHAMBRE

WASHINGTON - La démocrate Nancy Pelosi a été élue jeudi à la présidence de la Chambre des représentants du nouveau Congrès des Etats-Unis issu des élections de mi-mandat de novembre dernier, un poste qu'elle a déjà occupé entre 2007 et 2011.

A 78 ans, cette figure de la vie politique américaine qui siège sans discontinuer à la Chambre depuis 1987, sera en première ligne pour conduire l'opposition à Donald Trump, dont le Parti républicain a renforcé son contrôle sur le Sénat mais perdu la majorité à la Chambre des représentants pour les deux années à venir.

---

RD CONGO: L'ÉGLISE CATHOLIQUE DIT CONNAÎTRE LE VAINQUEUR

KINSHASA - L'Eglise catholique de la République démocratique du Congo (RDC) a affirmé jeudi connaître le vainqueur de l'élection présidentielle qui avait lieu dimanche dernier et a réclamé que la commission électorale en publie des résultats "dans le respect de la vérité et de la justice".

La mission d'observation électorale de la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO) "constate que les résultats en sa possession, issus des procès-verbaux de vote, consacrent le choix d'un candidat comme président", a déclaré à la presse son secrétaire général, Donatien Nshole, qui n'a pas précisé son nom.

L'Eglise, qui est l'une des institutions les plus crédibles du pays, avait déployé plus de 40.000 observateurs pour surveiller le déroulement du scrutin censé marquer le premier transfert démocratique du pouvoir.

Vingt-et-un candidats étaient en lice le 30 décembre pour succéder à Joseph Kabila, au pouvoir depuis l'assassinat de son père, Laurent-Désiré, en 2001, et qui avait accepté de ne pas se représenter en application de la loi sur la limitation des mandats.

Le président sortant soutenait son ancien ministre de l'Intérieur Emmanuel Ramazani Shadary, que des sondages sur les intentions de vote avant le scrutin donnaient derrière les deux principaux candidats de l'opposition, Félix Tshisekedi et Martin Fayulu.

---

CINQ PEINES DE MORT REQUISES AU PROCÈS KHASHOGGI EN ARABIE

DUBAI - L'accusation va requérir la peine de mort contre cinq des onze suspects jugés pour le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi le 2 octobre dernier à Istanbul, rapporte jeudi l'agence de presse officielle saoudienne SPA.

Le parquet devait présenter ses réquisitions au cours de la première journée d'audience ce jeudi à Ryad mais les avocats des onze accusés ont demandé au tribunal plus de temps pour préparer la défense de leurs clients, ce qui leur a été accordé. On ignore quand se tiendra la prochaine audience.

Le corps de Jamal Khashoggi n'a toujours pas été retrouvé.

---

UN SECOND RÉFÉRENDUM SUR LE BREXIT SERAIT NOCIF, DIT BARCLAY

BERLIN - Un second référendum sur la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne ne ferait qu'exacerber les divisions au sein de la population britannique, déclare le ministre britannique du Brexit, Stephen Barclay, dans un entretien au quotidien Die Welt.

A moins de 90 jours du divorce programmé entre la Grande-Bretagne et l'UE, la Première ministre britannique Theresa May n'a toujours pas réussi à faire ratifier par son Parlement l'accord de retrait négocié avec Bruxelles et entériné fin novembre par les chefs d'Etat et de gouvernement européens.

Faute de majorité, elle a dû renoncer in extremis au vote qui était prévu le 11 décembre dernier à la Chambre des Communes, où les débats reprendront la semaine prochaine. Le vote doit avoir lieu dans la semaine du 14 janvier.

Une partie de la classe politique britannique, dont l'ancien ministre Tony Blair, s'est prononcée en faveur de la tenue d'un nouveau référendum sur le Brexit après celui de 2016, une hypothèse que Theresa May a écartée.

LES ADHÉRENTS DES TORIES MAJORITAIREMENT OPPOSÉS À L'ACCORD

LONDRES - La majorité des adhérents du Parti conservateur de la Première ministre britannique Theresa May sont opposés à l'accord de Brexit négocié par Theresa May avec l'Union européenne, selon un sondage YouGov publié vendredi.

D'après l'enquête d'opinion réalisée par l'institut YouGov, 59% des adhérents des Tories sont opposés à l'accord de Brexit négocié par Theresa May; seuls 38% d'entre eux se disent favorables à cet accord.

Plus de la moitié des 1.215 adhérents interrogés ont dit penser que les termes de l'accord ne respectaient pas le résultat du référendum de 2016 sur le Brexit.

Ce sondage a été conduit du 17 au 22 décembre, soit quelques jours après que Theresa May a dû renoncer in extremis au vote prévu à la Chambre des Communes, faute de majorité.

Interrogés sur la teneur de leur vote en cas de second référendum, 64% des adhérents du Parti conservateur ont dit préférer un Brexit "dur" à l'accord négocié par May. Seuls 29% d'entre eux ont déclaré qu'ils se prononceraient en faveur de cet accord s'ils étaient appelés aux urnes.

---

DROUET SORT DE GARDE À VUE, DÉNONCE UNE OPÉRATION POLITIQUE

PARIS - Eric Drouet, figure des "Gilets jaunes", est sorti jeudi de garde à vue au lendemain de son arrestation à Paris, qu'il a décrite devant la presse comme une opération politique.

"C'est complètement politique", a déclaré Eric Drouet à la sortie du commissariat devant des journalistes, notamment d'Europe 1 et de BFM TV. "On cherche à nous mettre des responsabilités sur le dos alors qu'il n'y en a pas du tout."

Ce chauffeur routier de profession est convoqué devant le tribunal correctionnel de Paris le 15 février pour avoir organisé deux manifestations non déclarées, dont celle qui lui a valu son interpellation mercredi soir, a fait savoir le parquet.

---

LE CONSEILLER EN COMMUNICATION DE MACRON QUITTE L'ELYSÉE

PARIS - Sylvain Fort, le conseiller communication d'Emmanuel Macron qui avait rejoint dès août 2016 l'équipe de campagne du candidat d'En Marche, a confirmé jeudi qu'il quittait l'Elysée pour des raisons personnelles.

Sylvain Fort avait pris le poste de conseiller discours et mémoire à son arrivée à l'Elysée en 2017. Connu pour ses phrases ciselées et ses références historiques, il a aussi été critiqué pour ses interventions musclées auprès de journalistes.

L'annonce de son départ intervient au moment où Emmanuel Macron est confronté à un nouvel épisode de l'"affaire Benalla", du nom de son ancien chargé de mission mis en cause dans des violences lors des manifestations du 1er-Mai.

---

APPLE ET L'ACTIVITÉ MANUFACTURIÈRE PLOMBENT WALL STREET

NEW YORK - La Bourse de New York a fini en forte baisse jeudi, plombée par une statistique alarmante sur l'activité manufacturière et un rare avertissement d'Apple sur ses ventes qui ont alimenté les craintes d'un ralentissement de l'économie mondiale.

L'indice Dow Jones a perdu 2,83%. Le Nasdaq Composite, à forte pondération technologique, lâche 3,04%.

Apple a perdu près de 10% après avoir prévenu que son chiffre d'affaires du trimestre écoulé serait inférieur aux attentes des analystes en raison d'un ralentissement plus fort que prévu de ses ventes en Chine.

L'Institute for Supply Management (ISM), l'association américaine des directeurs d'achat, a de son côté fait état d'une nette décélération de la croissance de l'activité manufacturière en décembre, avec un indice à 54,1, au plus bas depuis deux ans.

---

USA/PHARMACIE: BRISTOL-MYERS RACHÈTE CELGENE POUR $74 MDS

NEW YORK - Bristol-Myers Squibb a annoncé jeudi l'acquisition de Celgene pour une valeur d'environ 74 milliards de dollars (65,2 milliards d'euros), l'un des rachats parmi les plus chers du secteur pharmaceutique, qui donnera naissance à un acteur majeur de l'oncologie.

La fusion des deux laboratoires américains créera un groupe disposant de neuf traitements à plus d'un milliard de dollars de ventes annuelles chacun et d'un fort potentiel de croissance en cancérologie, en immunologie et dans les maladies inflammatoires et cardiovasculaires.