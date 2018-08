USA-Le Dow Jones cède 0,11%, le Nasdaq prend 0,25%

NEW YORK, 31 août (Reuters) - La Bourse de New York a fini en ordre dispersé vendredi avec le retour des inquiétudes sur les tensions commerciales entre les Etats-Unis et leurs principaux partenaires, le Nasdaq terminant toutefois en hausse, grâce notamment aux gains d'Apple et d'Amazon.

L'indice Dow Jones a cédé 29,76 points (-0,11%) à 25.957,16 .

Le S&P-500, plus large, a terminé quasi-inchangé cédant 0,06 point, à 2.901,07.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 19,84 points (+0,25%) à 8.108,20.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement).