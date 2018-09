11 septembre (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse mardi, sous la conduite du compartiment de l'énergie et des valeurs technologiques dont le rebond a fait momentanément oublier les tensions commerciales entre Washington et Pékin.

L'indice Dow Jones a gagné 113,99 points, soit 0,44%, à 25.971,06 et le S&P-500, plus large, a pris 10,82 points ou 0,38% à 2.887,95.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 49,20 points (0,62%) à 7.973,36.