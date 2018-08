USA-Le Dow Jones gagne 0,52%, records pour le S&P et le Nasdaq

NEW YORK, 24 août (Reuters) - La Bourse de New York a fini en nette hausse vendredi, le Standard & Poor's 500 et le Nasdaq, deux de ses indices de référence, enregistrant de nouveaux plus hauts après que le président de la Réserve fédérale américaine Jerome Powell a confirmé son évaluation optimiste de la situation de l'économie américaine et la stratégie de hausse graduelle des taux d'intérêt.

L'indice Dow Jones a gagné 134,13 points à 25.791,11.

Le S&P-500, plus large, a pris 17,69 points, soit 0,62%, à un nouveau record de clôture de 2.874,67 points, après un pic en séance à 2.876,07.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 67,92 points (0,86%), à un plus haut en clôture de 7.946,38 après avoir atteint jusqu'à 7.949,25 en séance.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement).