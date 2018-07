USA-Le Dow Jones quasi-étale, le Nasdaq gagne 0,26%

NEW YORK, 23 juillet (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse dans l'ensemble lundi, soutenue par la bonne orientation des financières et un rebond des valeurs technologiques avant une avalanche de publications de résultats au cours de la semaine.

L'indice Dow Jones a cédé 12,16 points, soit 0,05%, à 24.045,96 .

Le S&P-500, plus large, a pris 4,95 points, soit 0,18%, à 2.806,78.

Le Nasdaq Composite a avancé, de son côté de 20,72 points (+0,26%) à 7.840,92.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement).