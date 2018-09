USA-Record pour le Dow qui gagne 0,95%, le Nasdaq +1,00%

NEW YORK, 20 septembre (Reuters) - La Bourse de New York a fini en nette hausse jeudi, avec de nouveaux records pour le S&P-500 et surtout le Dow Jones, l'accalmie relative sur le front du commerce permettant aux investisseurs de se focaliser de nouveau sur les bons fondamentaux de l'économie américaine.

L'indice Dow Jones a fini en hausse de 251,83 points, soit 0,95%, à 26.657,59 après un plus haut absolu de 26.697,49 points en séance.

Le S&P-500, plus large, a gagné 22,92 points ou 0,79% à 2.930,87.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 79,61 points (1,00%) à 8.029,65.

