Entrée fracassante à la Bourse d'Amsterdam pour Prosus

La Haye (awp/afp) - Prosus, qui regroupe les actifs internet internationaux de Naspers, la plus grande entreprise sud-africaine, spécialisée dans l'internet et le divertissement, a vu son titre grimper en flèche mercredi après son entrée à la Bourse d'Amsterdam.

Prosus, dont les opérations et investissements sont évalués à environ 100 milliards de dollars (pratiquement en francs suisses), possède des participations significatives dans des sociétés internet clés telles que le géant chinois Tencent.

Tencent, qui gère l'application de messagerie WeChat, aux 600 millions d'utilisateurs, est l'une des plus grandes entreprises en Chine.

Le prix d'introduction du titre Prosus avait été fixé à 58,70 euros, mais s'élevait déjà à 74,41 euros vers 11H00 (09H00 GMT), soit une augmentation de près de 27%.

Prosus devient ainsi la plus grande société internet cotée en Europe, selon Naspers, ainsi que le groupe le plus important sur le marché boursier d'Amsterdam, après le géant pétrolier Shell et le géant néerlandais de l'agroalimentaire et des cosmétiques Unilever.

"La cotation de Prosus constitue un pas en avant passionnant pour le groupe, car il offre aux investisseurs mondiaux en technologie un accès direct à notre portefeuille unique et attrayant d'activités internet grand public internationales", a déclaré Bob van Dijk, PDG du groupe Prosus et Naspers, dans un communiqué.

Naspers sera l'actionnaire majoritaire de Prosus, détenant au moins 73% du groupe.

En plus de sa cotation sur Euronext Amsterdam, Prosus aura une cotation secondaire sur la Bourse de Johannesburg.

"La cotation de Prosus sur Euronext Amsterdam renforce encore la position d'Euronext en tant que plate-forme européenne de premier plan pour les sociétés technologiques mondiales cherchant à accéder aux marchés des capitaux dans le monde", s'est réjoui Euronext.

Prosus, l'un des plus grands investisseurs technologiques au monde, est notamment actif dans les secteurs des paiements en ligne et de la distribution alimentaire, dans des pays comme l'Inde, la Russie et le Brésil.

Fondé en 1915, Naspers a débuté en publiant des journaux en afrikaans, la langue des premiers immigrés néerlandais en Afrique du Sud, et est depuis devenu un géant international du multimédia.

Le groupe avait déboursé 32 millions de dollars en 2001 pour une participation dans Tencent dont il possède toujours plus de 30%.

