Naspers : va coter ses activités d'e-commerce le 17 juillet

Dans le cadre de cette introduction en Bourse annoncée en mars, Naspers conservera 73% du capital de la nouvelle entité, dont la capitalisation boursière dépassera les 100 milliards d'euros et dans laquelle seront placés la participation de plus de 30% dans Tencent et les sites de petites annonces OLX et Letgo.

Les actionnaires actuels de Naspers recevront des titres représentant 27% de la nouvelle société lorsqu'elle sera cotée, indique Naspers dans un communiqué.

Les activités de commerce électronique de Naspers ont généré un excédent brut d'exploitation (Ebitda) annuel de 3,3 milliards de dollars (2,96 milliards d'euros) pour un chiffre d'affaires de près de 16 milliards de dollars, Tencent comptant pour la quasi-totalité de ce résultat.

Créé il y a une centaine d'années dans la région viticole de Stellenbosch en Afrique du Sud, Naspers, qui était auparavant un éditeur de journaux, est devenu un géant de 103,75 milliards de dollars (91,67 milliards d'euros) mais l'essentiel de cette valorisation repose sur sa participation dans Tencent.

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv NASPERS LIMITED -0.93% 3095.31 10.55% TENCENT HOLDINGS LTD 0.56% 325.6 3.43%