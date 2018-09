Naspers : veut scinder son pôle TV et le coter en Bourse

Données financières ($) CA 2019 7 548 M EBIT 2019 337 M Résultat net 2019 3 976 M Trésorerie 2019 9 464 M Rendement 2019 0,29% PER 2019 24,48 PER 2020 18,03 VE / CA 2019 11,3x VE / CA 2020 9,92x Capitalisation 94 591 M Graphique NASPERS LIMITED Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique NASPERS LIMITED Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Neutre Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 14 Objectif de cours Moyen 365 $ Ecart / Objectif Moyen 71% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Robert van Dijk Group Chief Executive Officer & Executive Director Jacobus Petrus Bekker Non-Executive Chairman Patrick Luke Kolek Group Chief Operating Officer Vasileios Sgourdos Group Chief Financial Officer & Executive Director Tshamano Mohau Frederik Phaswana Lead Independent Non-Executive Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) NASPERS LIMITED -9.17% 94 591 TENCENT HOLDINGS LTD -19.08% 398 885 NETFLIX 89.91% 158 750 SPOTIFY TECHNOLOGY SA 0.00% 32 931 IQIYI INC 0.00% 21 436 IAC/INTERACTIVECORP 79.71% 18 287