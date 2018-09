Australie: Une banque poursuivie pour ses pratiques illicites

L'Australian Securities and Investments Commission (Asic) a déclaré dans sa plainte que les fonds NULIS Nominees (Australia) et MLC Nominees Pty avaient indûment prélevé 100 millions de dollars australiens (61,7 millions d'euros) à au moins 220.000 retraités entre 2012 et 2018 sans aucun service rendu.

NAB, quatrième banque de détail australienne en termes de capitalisation boursière, n'était pas disponible dans l'immédiat pour un commentaire.

L'Asic de son côté dit que la banque avait accepté de restituer une partie des frais indûment prélevés, ajoutant s'attendre à ce qu'elle rembourse davantage.

Mercredi, l'autorité australienne avait annoncé que Westpac Banking Corp, la deuxième banque du pays, avait accepté de s'acquitter d'une amende record de 35 millions de dollars australiens pour avoir approuvé à tort 260.000 prêts immobiliers.

Le mois dernier, le gouverneur de la banque centrale australienne, Philip Lowe, s'était dit "incroyablement déçu" et "consterné" par les pratiques des banques du pays à la suite d'une grande enquête lancée en février sur le secteur qui a révélé des manquements et des irrégularités.

L'Asic n'a pas précisé si l'action en justice contre la NAB était liée à cette enquête, qui a ébranlé les investisseurs et provoqué la colère du grand public, faisant fondre de plus de 30 milliards de dollars australiens la capitalisation boursière collective des quatre premières banques du secteur.

(Byron Kaye et Wayne Cole; Claude Chendjou pour le service français, édité par Benoit Van Overstraeten)