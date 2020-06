Australie: la banque Commonwealth encourt de lourdes amendes dans un scandale

Sydney (awp/afp) - La première banque australienne, la Commonwealth Bank of Australia (CBA), encourt de lourdes amendes, ont annoncé mardi les autorités de régulation. Celles-ci viennent sanctionner des affaires de vente de produits d'épargne retraite, un nouveau scandale bancaire dans le pays.

La Commission australienne des valeurs et investissements (Asic) a accusé la CBA d'avoir indûment perçu 22 millions de dollars australiens (13,50 millions d'euros) d'une filiale, Colonial First State Investments, afin de promouvoir un fond de pension auprès de ses clients. Selon l'autorité de régulation, CBA a vendu ce produit à 390'000 clients via ses conseillers bancaires ou sur internet durant six ans, jusqu'au 30 juin 2019.

L'amende maximum pour chaque infraction est d'un million de dollars australiens (650'000 francs suisses) et l'Asic a précisé qu'elle appliquerait ces sanctions financières à la fois à CBA, premier prêteur d'Australie, et à Colonial. Elle n'a cependant pas indiqué le nombre d'infractions que cela représente.

Le vice-président d'Asic, Daniel Crennan, a expliqué que cette affaire résulte d'une grande enquête menée dans le secteur bancaire qui avait mis au jour l'an dernier des scandales en série.

La commission d'enquête royale avait notamment révélé que des banques avaient prélevé des frais à des personnes décédées, avaient eu recours à des techniques de vente agressives et donné de mauvais conseils qui ont eu d'importantes répercussions financières pour les clients.

L'Asic a estimé que les paiements de Colonial à CBA étaient illégaux car ils pouvaient avoir influencé les recommandations de produits ou les conseils financiers que CBA donnait à ses clients. Dans un communiqué à la Bourse australienne lundi soir, CBA a reconnu cette procédure civile et a dit "examiner la demande de l'Asic".

Il y a deux ans, la CBA a accepté de payer une amende de 700 millions de dollars australiens (429 millions d'euros à l'Austrac, le service australien de renseignement financier. Ce dernier avait alors assigné la CBA en justice pour infractions aux législations en matière de blanchiment.

Ces dernières années, le secteur financier australien et son "Big Four" (Commonwealth, NAB, ANZ et Westpac) a vu sa réputation ternie par des scandales en série. Toutes les grandes banques australiennes, contraintes de rembourser leurs clients floués en raison de leurs mauvaises pratiques, enregistrent une baisse significative de leurs bénéfices.

