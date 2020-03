National Bank of Canada : La Banque Nationale du Canada annonce qu'elle tiendra son assemblée annuelle des actionnaires en format virtuel seulement en raison de la COVID-19

Le présent avis de changement de lieu fait suite à la publication de la circulaire de sollicitation de procurations de la direction datée du 27 février 2020 (la « circulaire »), en lien avec l'assemblée annuelle des actionnaires qui se tiendra le 24 avril 2020. Cet avis doit être lu conjointement avec la circulaire et l'avis de convocation correspondant. Compte tenu de l'éclosion du coronavirus (COVID-19) et des protocoles établis par les autorités, la Banque Nationale informe ses actionnaires que le lieu de l'assemblée annuelle des actionnaires a été modifié et qu'elle se tiendra en format virtuel seulement, par le biais d'une plateforme en ligne, à la même heure et à la même date que prévu, soit le 24 avril 2020 à 10 h 00 (HAE). Les actionnaires pourront également participer à l'assemblée annuelle par téléphone en mode écoute seulement. Il sera donc impossible d'assister physiquement à la réunion. Cette décision a été prise afin de protéger de manière proactive la santé de tous ceux qui participent à l'assemblée annuelle. Vote en ligne lors de l'assemblée virtuelle Les détenteurs inscrits et les fondés de pouvoir dûment désignés pourront participer à l'assemblée annuelle, poser des questions et voter en temps réel le jour de la réunion grâce à une plateforme en ligne. Pour accéder à la plateforme, aux instructions connexes et aux détails de la conférence téléphonique, veuillez visiter notre page web Assemblée annuelle. N'hésitez pas à la consulter en avance et régulièrement afin d'obtenir des informations supplémentaires concernant l'assemblée annuelle. Vote par anticipation Toutefois, nous encourageons fortement les actionnaires à exercer leur droit de vote avant l'assemblée en utilisant l'une des méthodes décrites dans le formulaire de vote ou le formulaire de procuration. Les dates limites pour le vote par anticipation sont les suivantes : Détenteur inscrit : 22 avril 2020 17 h 00 (HAE)

Propriétaire véritable : 21 avril 2020 17 h 00 (HAE) Le formulaire de procuration et le formulaire de vote ne seront pas mis à jour pour tenir compte du changement de lieu et de la nouvelle méthode de vote. Ils demeurent toutefois valables pour le vote par anticipation de l'assemblée annuelle.

À propos de la Banque Nationale du Canada

