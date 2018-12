National Grid plc : L'Ofgem veut réduire les dividendes des gestionnaires de réseaux

La proposition phare consiste à limiter à 4% la rémunération du capital des entreprises du secteur lors de la prochaine planification qui débutera en 2021, soit la moitié du plafond actuel et le bas de la fourchette 4 à 6% évoquée il y a quelques mois. Le titre National Grid perd plus de 6% en réaction, autour de 783 GBp, lui qui devrait servir un rendement de plus de 5,5% l'année prochaine, sur la base des cours actuels. La direction s'est dite fort déçue de ces conclusions, notamment le volet financier qui ne permet pas, selon elle, de refléter correctement les risques auxquels sont confrontés les gestionnaires de réseaux.L'Ofgem a ouvert une consultation sur ses propositions, ouverte jusqu'au second trimestre 2019. L'organisation estime que ce cadre doit permettre de s'assurer que les opérateurs de réseaux investiront suffisamment dans les infrastructures sont pénaliser les consommateurs pour la prochaine décennie, qui verra la montée en puissance des automobiles électriques et des énergies renouvelables. Pour les anglophones, le rapport complet est disponible via le site de l'Ofgem