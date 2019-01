The Native a remboursé un emprunt convertible

Lausanne (awp) - Le groupe The Native, actif dans les services pour le commerce électronique, a amorti un emprunt convertible de 4,31 millions d'euros et réduit son endettement net. L'emprunt arrivait initialement à échéance en décembre 2018. Sa durée avait été prolongée l'été dernier, a indiqué The Native dans un communiqué publié dans la nuit de vendredi à samedi.

La prolongation de la durée avait été rendue possible par l'achat d'une majorité dans Highlight Finance Corp (HFC) en juillet dernier et dont des options sur 8,17% du capital de The Native avaient dans la foulée été supprimées.

The Native a en outre indiqué que son directeur général Alexander Gilkes a acquis une participation de 11,25% au capital de la société. Simultanément, Whiteridge Investment Funds SPC Limited a réduit sa participation sous 3%. Le plus gros actionnaire de la société est actuellement Highlight Event & Entertainment AG avec une part de juste moins de 20%.

ra/rp