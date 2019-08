The Native améliore les conditions de vente de la participation dans Nexway

Zurich (awp) - La société de participations The Native, cotée à la Bourse suisse a négocié de nouvelles modalités pour la vente de sa participation de 51% dans l'entreprise d'e-commerce Nexway et de 70% dans Highlight Finance Corp. La transaction remplace la vente via options call annoncée à fin juillet, a précisé l'entreprise vendredi soir.

La nouvelle transaction est "largement plus avantageuse", a affirmé la société. Une fois réalisée, elle permettra à The Native de réduire son endettement de 23 millions d'euros et d'enregistrer des recettes de 3,5 millions. La transaction devrait être "probablement" bouclée au 30 septembre prochain. Elle est toutefois encore soumises à diverses conditions susceptibles de la retarder.

ra/rp