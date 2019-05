The Native: chiffre d'affaires de 102,6 millions, perte de 8,4 millions en 2018

Zurich (awp) - La société de participation The Native, basée à Lausanne, a bouclé 2018 avec un chiffre d'affaires de 102,6 millions de francs suisses, contre seulement 15,5 millions en 2017. Elle a réduit sa perte nette à 8,4 millions contre 14,0 millions un an auparavant, a-t-elle indiqué vendredi soir. La plus grosse partie de la perte est due à des facteurs sans effet sur le cash, comme les amortissements de goodwill.

2018 a été la première année de consolidation d'importantes filiales, principalement l'allemande Asknet. Cette dernière avait été acquise en novembre 2017 et n'avait donc contribué aux chiffre d'affaires que sur deux mois cette année-là.

La société active dans les services de commerce électronique est confiante pour 2019. Elle est convaincue de pouvoir réaliser sa stratégie de croissance, comme l'a dit Victor Iezuitov, directeur financier, cité dans le communiqué. Asknet est une preuve de ce potentiel qui, avant son rachat, avait enregistré un recul de son chiffre d'affaires durant les quatre année précédentes.

Lors de la prochaine assemblée générale du 24 juin, les administrateurs Osman Khan et Paulo Pinto ne se représenteront pas. Pour les remplacer, les actionnaires se verront proposer l'élection de Patrick Girod et du directeur financier Victor Iezuitov.

