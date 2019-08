The Native signe une option pour la vente de sa participation Nexway

Zurich (awp) - La société de participations The Native a conclu un accord d'option pour la vente de sa participation de 51% dans la société de commerce électronique Nexway (autrefois asknet). Cet accord a été conclu avec un actionnaire de Nexway et prévoit que The Native pourra lui céder ses 333'450 actions Nexway au prix en liquide de 28 euros par titre, soit une prime de près de 17% par rapport à la valeur actuelle de marché et un total de 9,3 millions d'euros.

Dans son communiqué de mercredi soir, The Native a précisé qu'à certaines conditions, le prix de la transaction devra être payé à l'exercice de l'option avant ou le 20 décembre 2019. Une prime non remboursable de 4% du prix d'achat (373'464 euros) sera versée à The Native d'ici au 31 août 2010, mais elle pourra être déduite du prix de l'acquisition.

Si l'option est exercée, The Native engrangera un gain en capital de 6,1 millions d'euros sur l'acquisition de la participation en novembre 2017, soit un rendement de 180%.

