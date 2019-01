17/01/2019 | 11:31

Dans le cadre d'une note consacrée aux banques françaises, Barclays Capital a entamé le suivi de l'action Natixis à l'achat ('surperpondérer'). Fixé à 5,9 euros, l'objectif de cours augure d'un potentiel de hausse de plus de 30%.



Dans sa note titrée 'Pièges et opportunités', Barclays Capital indique que Natixis est son principal pari ('key call') parmi les valeurs bancaires françaises, et d'ailleurs son seul conseil d'achat.





