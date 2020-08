Natixis : Barclays relève sa recommandation

13/08/2020 | 13:47

Barclays passe sur Natixis de 'pondérer en ligne' à 'surpondérer' avec un objectif de cours inchangé à 3,40 euros, jugeant favorable le risque-rendement 'à 0,5 fois la valeur d'actifs nette tangible et avec des estimations de résultats significativement refondées'.



'Ceci est particulièrement le cas avec le changement de CEO et la promesse d'un nouveau plan stratégique, qui doit être annoncé en juin 2021', poursuit le broker, soulignant que Natixis 'a historiquement montré sa volonté pour des actions d'entreprise drastiques'.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.