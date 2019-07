Natixis : Goldman Sachs passe à l'achat, vise 5,4 euros

11/07/2019 | 10:16

Estimant que l'action Natixis est 'un actif de qualité désormais à un bon prix', Goldman Sachs a relevé à l'achat son conseil sur le dossier, contre une position 'neutre' précédemment. Quoique raboté de 5,9 à 5,4 euros, l'objectif de cours à 12 mois augure d'un potentiel de hausse de plus de 45%.



Les analystes saluent la refonte du modèle économique de la banque opéré depuis 2009, et la rentabilité désormais supérieure à celle des valeurs comparables dégagée par Natixis. Ce qui a permis à l'action d'afficher, depuis lors, une performance globale (dividende compris) de l'ordre de 20% par an, calcule le bureau d'études.



Certes, les récentes difficultés de la filiale H2O ont secoué le groupe et son modèle 'multi-boutiques' de gestion, mais pas au point de le faire dérailler, estime Goldman Sachs. Enfin, après une baisse de l'ordre du quart en trois mois, le cours de l'action Natixis est désormais jugé 'attractif'.





