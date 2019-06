Natixis : Oddo confirme son conseil à l'achat et l'objectif

21/06/2019 | 10:35

Oddo estime que le repli hier du titre Natixis paraît excessif. ' Le total des obligations corporates non-ratées incriminées par la presse ne serait que de 1.0 MdE sur un total d'AuM d'H2O de 28.3 MdE à fin 2018 ' indique le bureau d'analyses. Oddo confirme son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif de 6,5 E.



' La contribution d'H2O au BN part groupe de Natixis serait d'environ 6% (détention à 50%). Les résultats 2018 d'H2O (RN = 360 ME) sont atypiques car inflatés par des commissions de performances exceptionnelles ' rajoute Oddo.



' La disparition totale des commissions de performance d'H2O représenterait selon nous un impact de -3% sur le BN groupe de Natixis avant tout ajustement des coûts variables '.



' H2O a généré des commissions de performance exceptionnelles en T4 2018. Sur des commissions de performance totales pour Natixis de 426 ME en 2018, environ 240 ME ne sont pas extrapolables. Natixis a toujours été très clair sur ce point. Cela situe la base de commission de performance ' normale ' à environ 185 ME pour le total des activités AM de Natixis. C'est le niveau que nous avons retenu dans nos prévisions 2019 : il se compare à 287 ME en 2017 ' expliquent les analystes d'Oddo.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.