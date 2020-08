Natixis : UBS relève sa recommandation à 'achat'

07/08/2020 | 11:04

UBS a annoncé vendredi avoir relevé sa recommandation sur Natixis, passant de 'neutre' à 'achat' sur le titre, notamment en raison de la valorisation jugée 'attractive' du groupe bancaire français.



Dans une note de recherche, le bureau d'études se dit surtout rassuré par la trajectoire de coûts de l'établissement financier suite à la nomination au poste de directeur général de Nicolas Namias, qui a assuré considérer le rythme des dépenses comme l'une de ses priorités pour les dix mois à venir.



'Nous nous attendons à ce que le nouveau DG revigore le dossier boursier en annonçant de nouvelles mesures en termes de coûts, et ce dès le mois de novembre, ainsi que des initiatives stratégiques plus larges en juin 2021', indique UBS.



L'analyste ajoute que le titre Natixis s'échange aujourd'hui autour de six fois son bénéfice par action (BPA) prévu à horizon 2022, un niveau qu'il juge trop faible au vu du modèle économique du groupe, désormais très tourné vers la gestion d'actifs.



Son objectif de cours remonte en conséquence de 2,5 à trois euros.



