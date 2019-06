Natixis : UBS relève son conseil à l'achat

27/06/2019 | 10:16

UBS a changé d'avis sur l'action du groupe bancaire français Natixis, qui a perdu plus du quart de sa valeur en un mois après des doutes sur l'une de ses sociétés de gestion, H2O. Estimant la sanction trop sévère, les analystes sont passés à l'achat sur dossier, contre une position 'neutre' précédemment. Leur objectif de cours à 12 mois est abaissé de 4,8 à 3,9 euros, mais le potentiel de hausse reste supérieur à 10%.



La note de recherche met en avant le modèle économique peu capitalistique ('asset light') de Natixis et sa capacité à distribuer plus de 60% de ses profits en dividendes, l'un des taux les plus élevés du secteur, ainsi qu'un historique favorable. Les révélations de la presse et la décollecte constatée chez H2O ont fait plonger le titre Natixis au point que son activité de gestion d'actifs est maintenant, selon UBS, décotée de 33% par rapport au secteur.



Autre calcul d'UBS : à son prix actuel, l'action Natixis factorise une baisse de plus de 15% (soit d'environ 140 milliards d'euros) de son encours sous gestion, scénario extrême jugé très peu probable.









Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.