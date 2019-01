BPCE : Natixis Factor propose l'Instant Payement aux clients

23/01/2019 | 18:08

Natixis Factor devient le premier spécialiste français du secteur de l'affacturage à proposer l'Instant Payment aux clients professionnels et entreprises des Banques Populaires et des Caisses d'Epargne pour leurs demandes de financement.



Lors de la transmission en ligne de ses factures à Natixis Factor, l'entreprise a désormais le choix, pour chaque demande de financement inférieure à 15 000 euros, d'opter ou non pour un règlement immédiat par Instant Payment.



Dans ce cas, les fonds sont crédités en temps réel sur le compte bancaire de l'entreprise et disponibles immédiatement.



' Ce nouveau mode de paiement donne à l'entrepreneur ou au trésorier un confort appréciable pour disposer rapidement des fonds et gérer au mieux les liquidités de l'entreprise ', souligne Claude Valade, Directeur général de Natixis Factor.



