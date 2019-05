BPCE : Pierre Valentin élu président du conseil surveillance

24/05/2019 | 12:43

Le conseil de surveillance, qui s'est tenu ce jour, a élu Pierre Valentin à la présidence du conseil de surveillance du Groupe BPCE. Il est par ailleurs président du conseil d'orientation et de surveillance de la Caisse d'Epargne Languedoc Roussillon.



Thierry Cahn, président du conseil d'administration de Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, a été élu vice-président du conseil de surveillance du Groupe BPCE.



Le conseil de surveillance du Groupe BPCE comprend 19 membres, élus pour une durée de six ans.



Pierre Valentin, président du conseil de surveillance du Groupe BPCE a déclaré : ' Je me réjouis de prendre la présidence du conseil de surveillance du groupe qui affiche des belles ambitions de développement sous l'impulsion d'une équipe dirigeante renouvelée. Je suis également confiant dans la capacité du groupe à relever les défis réglementaires, commerciaux et digitaux actuels. Enfin, je veillerai au respect des valeurs coopératives de nos caisses et banques régionales, dans les perspectives de croissance futures du groupe. '



