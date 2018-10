BPCE : S&P relève d'un cran la note à A+

22/10/2018 | 10:15

L'agence de notation Standard & Poor's (S&P) a annoncé avoir relevé d'un cran la note de crédit long terme de BPCE de A à A+ avec une perspective stable. 'Ce relèvement reconnaît la solidité financière du groupe et le renforcement continu de sa solvabilité'.



L'agence de notation Moody's avait déjà relevé la notation de BPCE de A2 à A1 en juin dernier, soulignant la solidité financière du groupe et la diversification réussie de ses sources de revenus. La notation de BPCE est également sous perspective positive avec l'agence de notation Fitch.



' Selon Standard & Poor's, BPCE a montré ces dernières années une amélioration continue de sa solvabilité, perçue aujourd'hui comme une force pour sa note de crédit. L'agence de notation estime que BPCE a finalisé avec succès sa transition vers un profil de risque réduit. La perspective stable reflète ses attentes quant à la capacité du groupe à maintenir un bilan solide et à réussir le développement de son activité, en ligne avec son plan stratégique ' indique le groupe.



' Le relèvement de la note du Groupe BPCE par S&P, fruit d'échanges transparents entre le groupe et l'agence de notation, marque à la fois la reconnaissance de la qualité intrinsèque du groupe et la confiance de S&P dans notre capacité à porter les ambitions stratégiques de l'ensemble de nos métiers au service de nos 31 millions de clients. Dans cette perspective, les transformations initiées ces derniers mois renforceront encore notre solidité financière et notre agilité stratégique ', a déclaré Nicolas Namias, directeur général Finance et Stratégie du Groupe BPCE.



