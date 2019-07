BPCE : avancées dans le partenariat avec la Banque Postale

26/07/2019 | 18:04

Le groupe BPCE annonce ce soir avoir franchi une étape importante dans les discussions avec La Banque Postale, en fixant les grands principes des différents volets du partenariat industriel élargi entre les deux groupes.



“S'agissant du projet de rapprochement de différentes activités de gestion d'Ostrum AM et de La Banque Postale Asset Management (LBPAM), (...) [celui-ci vise] à créer une société de gestion, spécialiste européen de la gestion assurantielle et de la gestion de taux euro, avec l'ambition d'en faire un acteur 100% en conformité avec les principes de l'investissement socialement responsable (ISR)”, précise notamment BPCE, pour qui “ce partenariat de long terme s'organiserait autour d'une entreprise commune dotée d'une gouvernance équilibrée, au sein de laquelle Natixis Investment Managers sera majoritaire aux côtés de LBPAM, qui restera majoritairement contrôlée par La Banque Postale”.



BPCE et La Banque Postale devraient par ailleurs conclure un nouvel accord en leur qualité d'actionnaires de CNP Assurances. Cet accord d'actionnaires serait en vigueur jusqu'à fin 2030.





