BPCE : convention de partenariat entre CE et BP avec Bpifrance

02/09/2019 | 16:49

Banque Populaire et Caisse d'Epargne annoncent la signature d'une convention de partenariat avec Bpifrance.



Cette convention permettra de favoriser le développement des PME et ETI françaises à l'international. Elle formalise la mise en place d'actions communes et de moyens techniques et financiers renforcés au service des entreprises, pour leur ouvrir de nouvelles perspectives de croissance.



' En s'associant à Bpifrance, partenaire incontournable des entreprises françaises, Banque Populaire et Caisse d'Epargne renforcent leur dispositif d'accompagnement et élargissent les solutions proposées, notamment en matière de financement et de garantie '.



' La convention comporte l'organisation de manifestations communes régulières auprès des entreprises souhaitant se développer à l'international, l'intensification des synergies entre les réseaux et la mise en relation systématique des experts, l'accompagnement coordonné des entreprises en recherche de solutions techniques ou financières et la présentation des produits et services d'accompagnement à l'international '.



