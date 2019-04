BPCE : deux directeurs de développement nommés

11/04/2019 | 15:59

BPCE annonce les nominations de Sabine Calba et Fabrice Gourgeonnet comme directeurs du développement respectivement de Banque Populaire et Caisse d'Epargne, directement rattachés à Christine Fabresse, directrice générale en charge de la banque de proximité et assurance.



Sabine Calba a désormais la responsabilité de l'ensemble des pôles de développement Banque Populaire : banque de détail, entreprises et institutionnels. Elle incarnera la marque Banque Populaire en pilotant notamment la stratégie commerciale.



Fabrice Gourgeonnet, dans ses nouvelles fonctions, prend désormais la responsabilité de l'ensemble des pôles de développement de la marque Caisse d'Epargne. A ce titre, il définit les orientations stratégiques et les politiques clientèles.



