BPCE : deux nominations au sein de la direction générale

18/09/2018 | 12:17

Le Groupe BPCE annonce la nomination de Laurent Benatar au poste de directeur général adjoint, membre du comité de direction générale en charge de la Transformation et de l'Excellence opérationnelle. Il aura notamment la responsabilité de l'informatique du groupe.



Laurent Benatar a effectué sa carrière au sein du groupe Orange, alternant des activités de management opérationnel dans le domaine technique et des responsabilités fonctionnelles dans les domaines du service client, des réseaux et des systèmes d'information.



Jean-Yves Forel, directeur général, membre du comité de direction générale, prendra en charge les réflexions stratégiques sur le développement de Fidor et plus généralement de la banque de proximité en Europe.



De 2013 à 2016, Jean-Yves Forel était membre du directoire et directeur général, en charge de la Banque commerciale et de l'Assurance du Groupe BPCE. Depuis 2016, il était directeur général en charge de l'informatique et de la Transformation et de l'Excellence Opérationnelle.



Laurent Benatar et Jean-Yves Forel seront rattachés directement à Laurent Mignon, président du directoire du Groupe BPCE.



