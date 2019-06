BPCE : discute avec la Banque Postale pour un partenariat

04/06/2019 | 18:51

Le groupe BPCE annonce avoir engagé des discussions en vue d'approfondir et étendre leur partenariat industriel, à l'occasion de la constitution d'un grand pôle public de bancassurance.



'Ce partenariat se déclinerait en différents volets dont la mise en oeuvre d'un projet de rapprochement des activités de gestion de taux euros, principalement assurantielle, d'Ostrum AM et de LBPAM au sein d'une plate-forme commune qui serait contrôlée par Natixis IM dans le cadre d'une gouvernance équilibrée, garantissant en particulier la mise en commun d'outils IT et les droits de chacune des parties sur ces outils', explique BPCE.





