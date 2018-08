BPCE : résultat net part du groupe de 1 643 ME au S1

02/08/2018 | 18:17

Le produit net bancaire du Groupe BPCE s'élève à 12 244 millions d'euros au premier semestre 2018, en légère hausse (+ 0,5 %) par rapport au premier semestre 2017. A taux de change constant, le produit net bancaire progresse de 2,0 %.



' Cette évolution est portée par le développement des revenus en Gestion d'actifs (+17,7 % à change constant) et en Paiements (+15 %), et le développement de l'Assurance (+7,8 %) ' précise le groupe.



Le résultat net part du groupe s'établit à 1 743 millions d'euros, en hausse de 2,8 % comparé au premier semestre 2017. Après retraitement de l'impact de l'IFRIC 21, le résultat net part du groupe s'établit à 1 957 millions d'euros, en hausse de 3,6 %.



Après prise en compte des éléments non économiques et exceptionnels et sans retraitement de l'impact de l'IFRIC 21, le résultat net part du groupe publié s'élève à 1 643 millions d'euros, en hausse de 3,0 %.



Au deuxième trimestre, le produit net bancaire s'inscrit à 6 221 millions d'euros, en hausse de 1,8 % par rapport au deuxième trimestre 2017. Le résultat net part du groupe s'établit à 1 109 millions d'euros, en hausse de 6,9 % comparé au deuxième trimestre 2017. Après retraitement de l'impact de l'IFRIC 21, le résultat net part du groupe s'établit à 1 002 millions d'euros, soit une hausse de 6,4 %.



Laurent Mignon, président du directoire du Groupe BPCE a déclaré : ' La hausse notable de la part des commissions grâce à la Gestion d'actifs, aux métiers de Paiements ainsi qu'au sein de la Banque de proximité, illustre notre capacité à offrir toujours plus de solutions à valeur ajoutée pour nos clients. Notre solidité financière s'est encore accrue, comme en témoigne le relèvement de notre notation par Moody's à A1. La transformation du groupe continue de progresser dans de nombreux domaines ; nouvelles acquisitions dans la Gestion d'actifs, lancement de l'Instant Payment. Ce trimestre a été également celui du lancement du projet ambitieux de redéploiement de l'ensemble des savoir-faire et expertises du Crédit Foncier, projet créateur de valeur pour le groupe, ses clients et collaborateurs '.



