16/04/2019 | 16:44

Le Groupe BPCE s'engage pour la restauration de Notre-Dame de Paris avec les Banques Populaires, les Caisses d'Epargne et leurs fédérations, Natixis et Banque Palatine.



Le groupe annonce un don d'un montant global de 10 millions d'euros par toutes les entreprises du Groupe BPCE à la Fondation du Patrimoine, dédié à la rénovation de Notre-Dame de Paris.



Il va réaliser également une collecte en ligne, via Le Pot Commun, dédiée aux collaborateurs du Groupe BPCE en France et à l'international en faveur des Pompiers à Paris et sur l'ensemble des territoires.



Le Groupe BPCE engage aussi une réflexion pour accompagner tous ceux qui participeront à la restauration de cet édifice.



' D'autres initiatives viendront compléter ce dispositif en particulier via la mobilisation de nos 9 millions de sociétaires et de nos 30 millions de clients ' précise le groupe.



