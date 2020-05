BPCE : un plan de soutien aux étudiants et apprentis

11/05/2020 | 16:22

Le groupe BPCE annonce que les Banques Populaires et les Caisses d'Epargne lancent un plan de soutien aux étudiants et apprentis pour les aider financièrement à traverser cette période de crise. Ce plan de soutien permet de répondre à leurs besoins en matière d'assurances et de financement dans le cadre de leurs études.



Ce plan porte principalement sur la gratuité des cotisations des assurances Multirisques Habitation et Santé en 2020 pour tous les jeunes de moins de 29 ans qui souscriront un nouveau contrat, le remboursement de 3 mois de leur assurance Multirisques Habitation jeunes en cours pour les assurés des Banques Populaires et des Caisses d'Epargne, l'octroi d'un prêt étudiant jusqu'à 5 000 E à 0 % (sans frais de dossier) assorti d'une période de différé total pouvant aller jusqu'à 60 mois et le report d'échéances ou le report de la mise en amortissement de leur crédit étudiant en cours, sans frais et à tout moment.



' Les jeunes, et les étudiants en particulier, subissent financièrement les conséquences de cette crise et nous avons souhaité leur apporter du soutien, partout sur le territoire. ' a déclaré Christine Fabresse, directrice générale Banque de Proximité et Assurance du Groupe BPCE.



