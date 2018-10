Ingenico abaisse son objectif d'Ebitda, revue de la stratégie

A 9h34, le titre du spécialiste du paiement perdait 0,6% à 64,64 euros, portant son recul à 27,4% depuis le début de l'année.

Ingenico précise dans un communiqué publié à l'occasion de son chiffre d'affaires trimestriel qu'il abaisse nettement son objectif d'excédent brut d'exploitation (Ebitda) pour 2018 à 510 millions d'euros au lieu d'au moins 545 millions attendu précédemment et un objectif initial de 545-570 millions fixé en février.

Ingenico explique cette révision d'objectif par une performance "décevante" de son pôle Banks & Acquirers pour lequel il annonce le lancement d'un plan d'optimisation de la performance.

Au troisième trimestre, ce pôle a pâti d'un recul de 17% dans la région Europe-Moyen Orient-Afrique en données organiques à cause d'un excès de stocks de terminaux et d'une baisse de 6% en Amérique du Nord, donnant une croissance de 4% contre 12% pour le pôle Retail et de 8% pour l'ensemble du groupe.

"Même si cet avertissement était attendu par certains analystes, le fait qu'Ingenico soit prêt à étudier ses options est plutôt une bonne nouvelle, puisque la direction n'était auparavant pas disposée à s'engager dans des discussions sérieuses", remarque Pierre Willot, gérant chez Montaigne Capital.

Ingenico, qui a été approché par la banque Natixis et susciterait aussi l'intérêt d'Edenred, connu pour ses tickets restaurant, confirme aussi dans un communiqué qu'il continue à mener une revue de ses options stratégiques de ses deux divisions et du groupe lui-même, afin d'améliorer son profil de création de valeur.

"Il est trop tôt pour tirer des conclusions", a déclaré le PDG Philippe Lazare en réponse à une question d'un analyste sur cette revue.

A 61 ans, Philippe Lazare est à la tête d'Ingenico depuis 2007 et son mandat arrive à échéance à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui aura lieu en 2019.

(Cyril Altmeyer, édité par Jean-Michel Bélot)

par Cyril Altmeyer