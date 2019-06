NATIXIS : Barclays abandonne sa recommandation positive

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Barclays a abaissé sa recommandation de Surpondérer à Pondération en ligne et son objectif de cours de 6,30 euros à 4,30 euros à la suite de l’importante décollecte d’H2O. Dans une note datée du 21 juin, le bureau d’études souligne l’importance de cette franchise, qui a enregistré une collecte de 10 milliards en 2018 contre 0 pour l’ensemble de la gestion d’actifs et a contribué à hauteur de 11 % aux bénéfices du groupe. Il ajoute qu’il ne dispose d’aucune visibilité sur les flux de capitaux à ce stable et qu’il a des difficultés à imaginer H2O afficher désormais des rendements élevés.Le management sera en effet accaparé par ces problèmes.Le broker a réduit de 10 % à 14 % ses estimations de bénéfice net entre 2019 et 2021 afin de prendre en compte une collecte et une marge plus faibles en gestion d'actifs. Il précise que le nouvel objectif intègre aussi le dividende 0,78 euro payé le mois dernier et un coût des fonds propres plus élevé pour le groupe.